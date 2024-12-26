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Четверг, 26 декабря 2024, 10:17 мск

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Президент Шри-Ланки написал Путину с просьбой о присоединении к БРИКС

Фото: infobrics.org

Шри-Ланка заинтересована в том, чтобы присоединиться к БРИКС. Об этом заявил ланкийский президент Анура Диссаянаке в письме российскому лидеру Владимиру Путину.

«Шри-Ланка выразила свою заинтересованность в присоединении к семье БРИКС в письме президенту Владимиру Путину от президента Ануры Диссаянаке. Мы также обратились к другим странам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера и ожидаем их положительного ответа», – рассказал РИА «Новости» посол республики в Москве Пакир Амза.

Стоит отметить, что ранее Шри-Ланка сообщала о намерении подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития. Около года назад ланкийский президент обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой поддержать заявку его страны на вступление в объединение.

Коломбо рассматривает БРИКС как эффективное партнерство для реализации стремления к взаимовыгодному сотрудничеству, миру и развитию посредством укрепления всеобъемлющей многосторонности в рамках Устава ООН.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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