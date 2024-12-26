Лавров – о возможности перемирия с Украиной: «Это путь в никуда»

Россию не устроят пустые разговоры по урегулированию ситуации на Украине, перемирие сейчас было бы путем в никуда. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Пока все, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие. И особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием. Чтобы они привели себя в порядок, дополнительную мобилизацию осуществили и так далее. Перемирие – это путь в никуда», – сказал министр в интервью российским и зарубежным СМИ.

По словам Лаврова, России нужны окончательные юридические договоренности, которые зафиксируют все условия обеспечения безопасности РФ, а также законные интересы безопасности соседних стран. Важно, чтобы невозможность нарушения этих договоренностей была закреплена международно-правовым способом, подчеркнул глава он.

Договоренности должны касаться, прежде всего, первопричин украинского кризиса, продолжил министр, передает ТАСС. Две главные из них, по его словам, – нарушение всех обязательств не продвигать НАТО на восток и «абсолютно расистские действия киевского режима после госпереворота, когда официально было провозглашено и затем законодательно закреплялось истребление всего русского – языка, СМИ, культуры, даже использование русского языка в быту, и запрет канонической Украинской православной церкви».

Лавров рассчитывает, что «понимание безальтернативности такого подхода будет укрепляться».

Украинский конфликт должен быть завершен окончательно «на устойчивой, юридически безупречной основе», подытожил глава МИД РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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