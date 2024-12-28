СВР узнала о планах США и Британии организовать атаки на военные базы РФ в Сирии

Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии. С таким заявлением выступило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. В спецслужбе отметили, что подобным образом в Вашингтоне и Лондоне рассчитывает побудить Россию вывести военных из Сирии и обеспечить себе доминирование в регионе.

«По поступающим в СВР сведениям, уходящая администрация США и руководство Великобритании после свержения президента Сирии Башара Асада нацелены не допустить стабилизации обстановки в этой стране. В более широком плане они ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке. В Вашингтоне и Лондоне исходят из того, что в таких условиях они смогут быстрее достичь собственной геополитической цели – обеспечить свое длительное доминирование в регионе на основе одиозной концепции «порядка, основанного на правилах», – сказано в сообщении пресс-бюро.

Но этому, указали в СВР, препятствует «военное присутствие России на Средиземноморском побережье Сирии, до сих пор выступающее значимым фактором региональной стабильности».

По информации спецслужбы, для устранения этой «помехи» британские спецслужбы разрабатывают планы организации террористических атак на российские военные объекты в Сирии. Исполнить их должны боевики запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, освобожденные новыми сирийскими властями из тюрем.

«По имеющимся данным, представители английской разведки МИ-6 и американского ЦРУ недавно поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми командирами ИГИЛ* задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ», – заявили в СВР. Для этого террористы, по ее сведениям, получили ударные беспилотники.

Военное командование США и Великобритании при этом дало указание своим ВВС продолжить наносить удары по позициям ИГИЛ*, но боевиков заранее предупреждают об этом, сообщает СВР. Цель этих действий – скрыть причастность американских и британских военных к планируемым атакам, полагают в спецслужбе.

«В Лондоне и Вашингтоне рассчитывают, что подобные провокации побудят Россию к эвакуации своих военных из Сирии. Одновременно новые сирийские власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов», – заявили в СВР. Там отметили, что «такой подход англосаксов, заявляющих о приверженности стабилизации и построению «демократической» Сирии, как нельзя лучше показывает их истинное отношение к этой стране и ее народу».

* Запрещенная в России террористическая организация

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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