Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украине рано или поздно придется отказаться от части своей территорий – на это указывает реальность.

Кроме того, глава Минобороны в интервью телеканалу te3 подчеркнул, что Украина не осознает особенности своего географического положения и не понимает, что у нее самая протяженная граница именно с Россией.

«Вполне вероятно, что Украина не осознает, что никогда не будет перемещаться между Германией и Швейцарией, но всегда будет иметь самую большую границу с Российской Федерацией», – сказал Калиняк (цитата по РИА «Новости»).

Братислава заинтересована в немедленном прекращении конфликта на Украине и проведении мирных переговоров, подытожил министр.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО и потеряет часть своей территории. Он подчеркнул, что Россия никогда не покинет ни Крым, ни территорию на Украине, которую она контролирует.

Отметим, что глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не намерена отказываться от своих территорий. При этом он признает, что у Киева нет возможности вернуть Крым и Донбасс военным путем.

Братислава, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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