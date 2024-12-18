Украина не получит приглашения в НАТО и потеряет часть своей территории, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо о конфликте на Украине. Выступая перед членами Европейского комитета словацкого парламента, он также сравнил работу европейских СМИ с российской пропагандой. «Украину не пригласят в НАТО. Россия никогда не покинет ни Крым, ни территорию, которую она контролирует. Тот, кто не знает русской души, должен забыть, что он может ее победить», – заявил Фицо об амбициях Киева по вступлению в Североатлантический альянс и в НАТО.

Как ранее писал «Новый День» Роберт Фицо последовательно выступает за урегулирование конфликта на Украине и нормализацию отношений с Россией. 9 мая следующего года по приглашению Владимира Путина Фицо посетит парад на Красной площади.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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