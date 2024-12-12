Премьер Словакии призвал к нормализации отношений с Россией и допустил раздел Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо призвал страны Запада нормализовать отношения с Россией. Он выступил против нового «железного занавеса» в Европе, как в годы холодной войны. После завершения конфликта на Украине все захотят торговать с российской стороной, убежден Фицо.

«Я хочу нормализации отношений с Россией. <…>Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сегодня, ненормально. Я гарантирую, как только война закончится для всех, отношения будут строиться на основе собственных интересов. Все поедут туда (в Россию – прим. ред.), все захотят покупать и продавать», – заявил Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.

Фицо напомнил, что все конфликты завершаются переговорами, поэтому как глава правительства славянского государства он выступает за скорейшее начало переговоров между Россией и Украиной, пишет ТАСС.

Словацкий премьер добавил, что его страна не поддержит вступление Украины в НАТО, пока он занимает пост главы правительства. Вместе с тем, он отметил, что Словакия поддержит присоединение Украины к ЕС после окончания конфликта.

Фицо также высказал мнение, что Украина по итогам конфликта потеряет треть своей территории, но так и не получит приглашение в НАТО. По его словам, Киеву также не предложат гарантии в виде присутствия иностранных военных. «Если это будет считаться счастьем для Украины, о котором все говорят, то я считают, что украинцев предадут», – сказал словацкий премьер.

По его мнению, единственным решением украинского конфликта является прекращение огня и начало переговоров.

При этом словацкий премьер допустил раздел Украины, как Чехословакии в 1938 году. По его словам, Запад после своего проигрыша в конфликте с Россией может пожертвовать Украиной: «Настанет момент, когда Запад скажет: «Ну, у нас не получилось [победить Россию], поэтому мы пожертвуем Украиной». Фицо упомянул Мюнхенский договор 1938 года [между Великобританией, Германией, Италией и Францией], когда, по его словам, «Чехословакия была принесена в жертву, вынужденно уступив территории нацистской Германии». «Боюсь, что подобное может произойти и с Украиной», – заявил Фицо.

Ранее словацкий политик заявил, что считает личным долгом посетить Москву 9 мая 2025 года и присутствовать на параде Победы на Красной площади по случаю 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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