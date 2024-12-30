США выделили военную помощь Украине на $2,5 млрд

Уходящий президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине почти на $2,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении Украине помощи в области безопасности на сумму почти $2,5 млрд», – сказано в заявлении Байдена.

Данная сумма включает дополнительную передачу ВСУ оружия на сумму $1,25 млрд и пакет мер в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) на сумму $1,22 млрд, предполагающей закупку вооружений у американских производителей. Таким образом, Пентагон выделил на нужды киевского режима все оставшиеся средства в рамках USAI.

Байден заявил, что это обеспечит как немедленную передачу оружия Украине, так и долгосрочные поставки средств ПВО, артиллерии и других критически важных систем вооружения.

Американский лидер уточнил, что Пентагон в настоящее время осуществляет доставку на Украину сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, «что укрепит позиции Киева по мере наступления зимы».

Байден пообещал, что США «продолжат неустанно работать над укреплением позиций Украины» до конца срока его пребывания на президентском посту в январе 2025 года.

27 декабря в Белом доме анонсировали выделение нового пакета военной помощи для Киева в ближайшие дни.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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