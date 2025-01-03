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Пятница, 3 января 2025, 12:33 мск

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На Западе с тревогой ожидают скорый обвал обороны ВСУ

Фото: ec.europa.eu

В западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских Вооруженных сил. Не исключается скорый обвал обороны ВСУ. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Уходящая администрация Дж. Байдена стремится не допустить подобного сценария. Основной упор делается на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности. Однако в Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта. На днях Вашингтон потребовал от «президента» В. Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», – отметили в СВР.

По данным спецслужбы, граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые на этот раз будут спасаться не от вымышленной угрозы со стороны России, а от реальной опасности получить билет в один конец на фронт. «Считается, что жители подконтрольных Киеву территорий будут готовы на все, лишь бы вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам», – пояснили в СВР.

«На Западе сознают, что для России конфликт носит экзистенциальный характер и она не отступит. С самого начала было понятно, что отказ Киева от переговоров загоняет украинцев в мясорубку. И Зеленский последовательно идет по пути уничтожения народа Украины», – подчеркивается в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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