Небензя оценил сигналы от Трампа о сделке по Украине

Предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине вряд ли будут интересны Москве. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью журналисту ВГТРК Валентину Богданову. Дипломат обратил внимание. что «ясных» сигналов от новой американской администрации пока не поступало.

«Сделка – это вообще любимое слово Трампа, всем известно. Как это согласуется [с нашими целями], пока непонятно. Это какие-то неоформленные, неясные сигналы о готовности к чему-то. Пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это <...> будет нам интересно», – сказал Небензя.

Постпред России при ООН напомнил, что со стороны новой администрации США звучала идея о заморозке боевых действий. Однако президент РФ Владимир Путин однозначно дал понять, что Россия стремится не к приостановке конфликта, а к его завершению при условии соблюдения наших интересов.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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