российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 января 2025, 12:33 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Небензя оценил сигналы от Трампа о сделке по Украине

Фото: скрин видео российского постпредства при ООН

Предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине вряд ли будут интересны Москве. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью журналисту ВГТРК Валентину Богданову. Дипломат обратил внимание. что «ясных» сигналов от новой американской администрации пока не поступало.

«Сделка – это вообще любимое слово Трампа, всем известно. Как это согласуется [с нашими целями], пока непонятно. Это какие-то неоформленные, неясные сигналы о готовности к чему-то. Пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это <...> будет нам интересно», – сказал Небензя.

Постпред России при ООН напомнил, что со стороны новой администрации США звучала идея о заморозке боевых действий. Однако президент РФ Владимир Путин однозначно дал понять, что Россия стремится не к приостановке конфликта, а к его завершению при условии соблюдения наших интересов.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

На Западе с тревогой ожидают скорый обвал обороны ВСУ / Силы ПВО сбили 7 украинских беспилотников / ВСУ обстреляли гражданские объекты в Курской области / Захарова обвинила США в остановке транзита российского газа в Европу / В Курской области за сутки ликвидировано почти 600 боевиков ВСУ / Российские войска сбили самолет Су-27 и уничтожили за сутки 1200 боевиков ВСУ / Над Белгородской областью сбиты четыре украинских беспилотника / Запад ждет мир между Киевом и Москвой в 2025 году

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,