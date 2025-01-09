Трамп не готов на уступки Путину в вопросе Украины – Келлог

Избранный президент США Дональд Трамп не планирует делать уступки российскому лидеру Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил будущий спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Трамп «не пытается уступить что-то Путину или русским». «На самом деле он пытается спасти Украину и сохранить их суверенитет, и он собирается убедиться, что это будет справедливо и честно», – уверяет Келлог (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Трамп хочет завершить конфликт «как можно скорее». Келлог убежден, что избранный президент США сможет сделать это в ближайшей перспективе. При этом он подчеркнул, что урегулирование украинского кризиса важно для национальной безопасности США, Европы и всего мира.

Будущий спецпосланник счел самой большой ошибкой действующего американского президента Джо Байдена отказ от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным после начала конфликта на Украине. Вместе с тем Келлог выразил уверенность, что новой американской администрации удастся создать условия, чтобы Трамп смог провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Я думаю, что они придут к приемлемому решению в ближайшем будущем», – добавил он.

Напомним, 7 января Трамп допустил, что переговоры по Украине могут пройти в ближайшие полгода.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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