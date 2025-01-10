В ЕС растут опасения, что Трамп отменит антироссийские санкции

Чиновники Евросоюза анализируют сотни антироссийских указов и санкций, введенных президентом США Джо Байденом, на фоне растущей обеспокоенности тем, что избранный американский президент Дональд Трамп может отменить их. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на информированные источники.

Брюссель обеспокоен тем, что Трамп может попытаться отменить решения своего предшественника просто потому, что их принял Байден, не особо задумываясь о последствиях таких шагов для европейских союзников, говорится в материале.

По сведениям источников газеты, высокопоставленные должностные лица Еврокомиссии распорядились проанализировать указы Байдена, которые охватывают широкий спектр вопросов – от санкций против России до торговли и кибербезопасности, – чтобы понять, как их отмена может повлиять на блок или подорвать его собственные меры.

Как отмечает издание, спешка перед инаугурацией Трампа 20 января подчеркивает неуверенность ЕС в возможных действиях избранного президента, когда он вернется в Белый дом после угроз, высказанных в адрес близких союзников США. В последние дни Трамп отказался исключить использование военной силы или введение пошлин на товары из Дании, чтобы заставить ее продать Гренландию. Он также предложил Канаде стать частью США и пригрозил вернуть Панамский канал под юрисдикцию Штатов.

По словам неназванных европейских чиновников, больше всего ЕС беспокоит то, что Трамп отменит многочисленные указы Байдена, которые вводили санкции против России из-за украинского конфликта. Функционеры ЕС надеются, что Трамп сохранит эти санкции, чтобы использовать их в качестве потенциального рычага в возможных переговорах с Москвой о прекращении огня. Представитель переходной команды Трампа, комментируя эти опасения, заявил, что избранный президент получил «решительный мандат на выполнение обещаний, данных им в ходе предвыборной кампании».

Газета напомнила, что летом прошлого года Еврокомиссия создала группу из высокопоставленных чиновников для оценки потенциальных последствий второго президентства Трампа и способов их сдерживания или реагирования на них. Основное внимание уделялось таким вопросам, как потенциальные торговые конфликты, сокращение американской помощи Украине и возможное изменение приверженности Вашингтона вопросам европейской обороны и безопасности.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube