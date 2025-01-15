Байден покинет Белый дом с грузовиками, наполненными секретными документами

Президент США Джо Байден собирается покинуть Белый дом на следующей неделе. Вместе с уходящим главой государства из администрации вывезут несколько грузовиков секретных документов. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным издания, сотрудники Байдена уже загружают документацию. При этом уходящая администрация пообещала новый и безопасный протокол проверки того, какие документы будут вывезены из Белого.

«Мы, конечно, сделаем всё возможное, чтобы быть осторожными, следовать правилам, делать всё правильно, следовать традициям, как того действительно хочет президент», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер о подготовке к переезду.

В последний раз, когда Джо Байден собирал вещи и покидал свой пост, он взял с собой тысячи документов, которые накопились за десятилетия его государственной службы, в том числе некоторые секретные документы, которые должны были быть переданы на хранение в Национальный архив.

Закон 1978 года требует сохранения президентских документов как собственности правительства США. Он был принят после Уотергейтского скандала, когда решающую роль сыграла коллекция секретных записей, которые президент Ричард Никсон намеревался уничтожить.

В действительности обращение с секретными документами среди высших должностных лиц США почти полностью зависит от добросовестности. Важные бумаги десятилетиями периодически обнаруживались в гаражах, на складах и в кабинетах правительственных чиновников, от президентов и вице-президентов до членов кабинета министров и сотрудников различных администраций, начиная с Джимми Картера.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube