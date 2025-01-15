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Среда, 15 января 2025, 19:25 мск

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США объявили о новых санкциях против России

Вашингтон объявил о введении новых санкций против российских предприятий и физических лиц. Как следует из официального сообщения министерства финансов США, ограничения касаются, в том числе, Запорожской АЭС, выставочного центра «Патриот», Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ и АО «Военторг».

Под новые санкции также попали 16 граждан РФ, Турции и ФРГ. В частности, рестрикции затронули экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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