США объявили о новых санкциях против России

Вашингтон объявил о введении новых санкций против российских предприятий и физических лиц. Как следует из официального сообщения министерства финансов США, ограничения касаются, в том числе, Запорожской АЭС, выставочного центра «Патриот», Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ и АО «Военторг».

Под новые санкции также попали 16 граждан РФ, Турции и ФРГ. В частности, рестрикции затронули экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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