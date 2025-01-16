Кандидат Трампа на пост министра финансов США высказался за ужесточение санкций против России

Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент, который выдвинут на эту должность избранным американским президентом Дональдом Трампом, высказался за ужесточение санкций против России.

«Если кто-то из российских чиновников смотрит эти слушания об утверждении моей кандидатуры, они должны понимать, что в том случае, если меня утвердят, и если президент Трамп потребует этого в качестве элемента его стратегии по завершению войны на Украине, то я на 100% выступаю за поднятие санкций, особенно против крупных представителей российского нефтяного сектора, до уровня, который заставит РФ сесть за стол [переговоров]», – цитирует его выступление ТАСС в финансовом комитете американского сената.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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