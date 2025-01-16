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Четверг, 16 января 2025, 21:08 мск

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Кандидат Трампа на пост министра финансов США высказался за ужесточение санкций против России

Фото: pixabay.com

Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент, который выдвинут на эту должность избранным американским президентом Дональдом Трампом, высказался за ужесточение санкций против России.

«Если кто-то из российских чиновников смотрит эти слушания об утверждении моей кандидатуры, они должны понимать, что в том случае, если меня утвердят, и если президент Трамп потребует этого в качестве элемента его стратегии по завершению войны на Украине, то я на 100% выступаю за поднятие санкций, особенно против крупных представителей российского нефтяного сектора, до уровня, который заставит РФ сесть за стол [переговоров]», – цитирует его выступление ТАСС в финансовом комитете американского сената.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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