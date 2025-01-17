Орбан: санкции против России будут выброшены в окно

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан считает, что после завершения украинского конфликта Запад отменит санкции против России. Вслед за этим произойдет и нормализация отношений, отметил Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

«Самое главное, что в связи с изменившейся ситуацией начнется новый период, прежде всего в вопросах войны, мира и санкций. Санкции будут выброшены в окно, и с Россией будет установлена система отношений без санкций», пронозирует премьер Венгрии.

По словам Орбана, данный прогноз не будет реализован мгновенно, над всем этим еще предстоит большая работа, поскольку лидеры Евросоюза не меняют свою позицию и пока выступают за продолжение военного конфликта на Украине. «Но это пройдет», – добавил Орбан, которого цитирует ТАСС.

Будапешт, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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