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Пятница, 17 января 2025, 16:30 мск

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Трамп нарушил традицию и пригласил на инаугурацию иностранных лидеров

Фото: cnn.com

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил иностранных лидеров на церемонию вступления в должность, тем самым нарушив многолетнюю традицию. Об этом сообщает Associated Press (AP).

В частности, приглашение на инаугурацию получил председатель КНР Си Цзиньпин. Впрочем, китайский лидер не сможет лично присутствовать на церемонии, вместо него поедет заместитель Хань Чжэн, пишет издание.

По словам историка из Восточного университета штата Коннектикут Томаса Балчерски, отсутствие иностранных лидеров – давняя политическая традиция, которая сложилась в первые годы существования США.

Отмечается, что ранее ни один глава государства не посещал США с официальным визитом по случаю инаугурации, присутствовали лишь иностранные дипломаты. Вероятно, это связано с тем, что визит столь высокого гостя – это важное событие с соответствующим обращением. Однако в день инаугурации подобного не будет.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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