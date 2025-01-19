Три раза просил приглашение, но не выпросил – сын Трампа рассказал о попытках Зеленского попасть на инаугурацию президента США

Владимир Зеленский три раза просил пригласить его на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в соцсетях рассказал сын Дональда Трампа Бэррон.

Он уточнил, что украинский политик все три раза получил отказ.

«Теперь он ведет себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?" – добавил Трамп-младший.

Напомним, ранее Трамп сообщил, что не звал Зеленского на свою инаугурацию, но добавил, что если тот захочет присутствовать, то, конечно, зрителем он может приехать.

Позже украинские СМИ со ссылкой на источник в офисе президента сообщили, что Киев добиться приглашения Зеленского на инаугурацию Трампа так и не смог.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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