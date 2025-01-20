Чего ждать от Трампа: прогноз экспертов

Сегодня в 18:00 по московскому времени состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. По мнению одних политологов, Трамп намерен разрубить «гордиевы узлы» внешней политики. При этом другие считают, что никаких серьезных предложений от него по украинскому вопросу ждать не стоит.

«Последние дни перед инаугурацией президента США показали, как он намерен решать самые значительные вопросы внешней политики. Трамп полагает, что можно рубить гордиевы узлы за счет своих союзников, потакая противникам, – заявил «Новому Дню» политобозреватель Андрей Перла. – Он уже поступил так в Израиле: перемирие с ХАМАС, по общему мнению, означает стратегическое поражение еврейского государства и, стало быть, самих США. Это была первая из больших внешнеполитических проблем Трампа, первая война, которую он своим избирателям обещал остановить.

Вторая его масштабная проблема – Украина. И, по-видимому, он будет ее решать так же, как проблемы сектора Газа. То есть в наш адрес прозвучит немало угроз, вплоть до обещания открыть врата ада (плакаты с этой цитатой Трампа висели по всему Израилю). А уступки будут делать в наш адрес наши противники.

И эти уступки будут тем более значительными, чем более очевидным будет поражение ВСУ на фронтах.

Так что нас ожидает фактическое признание поражения запада – под крики о том, что Трамп «остановил войну» и «русскую агрессию».

Политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале «Политджойстик» пишет, что большинство указов Трампа не получат немедленной реализации, столкнутся с сопротивлением и будут тормозить друг друга.

«Быстро случится только там, где контрагенты испугаются и сложат лапки. А много таких? Даже загнанный в угол Зеленский не сдастся и станет выворачиваться.

Страх – вот сейчас главный козырь Трампа, а значит, ему надо показать силу, и если кто-то не сдается сразу и создает угрозу, то его надо уничтожать в назидание другим. И это должны быть заметные страновые кейсы и раскрученные люди.

Кто не подходит точно? Россия, Китай, КНДР, Индия – тут и ресурсы, и воля, и решимость. Кто напрашивается на орехи? Украина, Канада, Мексика, Иран, Венесуэла, Британия, ФРГ», – считает эксперт.

Политолог Сергей Марков в телеграм-канале «Логика Маркова» подчеркивает: «Сигналы из Москвы последние несколько дней от разных официальных лиц: мы не ожидаем никаких серьезных возможностей в ближайшее время прийти к компромиссу с США по поводу украинского кризиса. Эти сигналы какие-то даже настойчивые. Ясно, что это позиция высшего руководства: мы готовы к серьезным переговорам давно. А Запад к серьезным переговорам не готов. И от команды Трампа никаких серьезных предложений нет, и мы их не ожидаем».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в течение нескольких дней после инаугурации. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. По их сведениям, одной из целей беседы будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться «положить конец войне на Украине».

Вашингтон, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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