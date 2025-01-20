Трамп поручил организовать звонок Путину после инаугурации – CNN

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в течение нескольких дней после инаугурации, которая намечена на 20 января. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По его сведениям, одной из целей беседы будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться «положить конец войне на Украине».

Как отмечает CNN, Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования конфликта на Украине, который можно будет реализовать в течение первых месяцев его президентства, в том числе путем прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, советник нового главы американского государства по нацбезопасности Майк Уолц сообщил 12 января, что команда Трампа ведет подготовку к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, телефонные переговоры Трампа и Путина могут состояться «в ближайшие дни или недели». «Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», – сказал Уолц.

В Кремле неоднократно заявляли, что президент РФ готов к переговорам с Трампом без дополнительных условий.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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