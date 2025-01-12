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Воскресенье, 12 января 2025, 20:34 мск

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Советник Трампа сообщил о подготовке к переговорам с Путиным

Архив. Фото: nbcnews.com

Окружение избранного президента США Дональда Трампа ведет подготовку к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил советник нового главы американского государства по нацбезопасности Майк Уолц.

«Мы еще не определили точную структуру (будущей встречи), но работаем над этим. Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», – сказал Уолц в эфире телеканала ABC (цитата по РИА «Новости»).

Советник Трампа также уточнил, что избранный президент США считает невозможной сделку по Украине без диалога с Россией. «С точки зрения президента Трампа, невозможно заключить сделку, если нет какого-либо диалога и отношений с другой стороной. Мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы», – отметил он.

Уолц также уточнил, что Трамп считает нереалистичным «вытеснение» России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма.

«Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает её признавать», – пояснил Уолц, добавив, что прекращение огня могло бы стать первым шагом на пути к мирному решению конфликта.

Напомним, инаугурация Трампа намечена на 20 января. На текущей неделе избранный президент США подтвердил намерение провести переговоры с Путиным. В Кремле заверили, что российский лидер готов к переговорам с Трампом без дополнительных условий.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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