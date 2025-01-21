Трамп считает, что Зеленский готов к сделке по Украине

дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта на Украине.

«Зеленский хочет заключить сделку», – сообщил Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома. Кроме того, президент США рассчитывает, что российский лидер Владимир Путин также готов к сделке. «Я отлично ладил с ним, и я бы надеялся, что он хочет заключить сделку», – сказал Трамп.

Как отметил ранее Путин на заседании Совета безопасности России, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное – устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все для недопущения третьей мировой войны, напоминает ТАСС.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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