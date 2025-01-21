США приостановили оказание помощи другим странам на 90 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию помощи другим государствам на 90 дней. Мера введена для того, чтобы проверить их соответствие политическим целям новой американской администрации.

«Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, который не полностью соответствует внешней политике американского президента США», – заявил Трамп.

В указе говорится, что «индустрия иностранной помощи США и бюрократия не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям».

«Они служат дестабилизации мира во всем мире путем продвижения в зарубежных странах идей, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними», – отмечается в документе.

Трамп неоднократно высказывался против иностранной помощи, несмотря на то, что такая помощь обычно не превышает 1% федерального бюджета, за исключением отдельных ситуаций, в их числе – поставка оружия Украине.

Как отмечает AP, некоторые из крупнейших получателей помощи от США – Израиль (3,3 млрд долларов в год), Египет (1,5 млрд долларов в год) и Иордания (1,7 млрд долларов в год) – вряд ли столкнутся с резкими сокращениями, поскольку эта помощь включена в долгосрочные пакеты, которые существовали десятилетиями и в некоторых случаях регулируются договорными обязательствами.

Последний официальный отчет о выделении помощи другим странам в администрации предыдущего президента США Джо Байдена датируется серединой декабря 2023 года. Согласно документу, 68 млрд долларов было выделено на программы за рубежом, которые варьируются от помощи для ликвидации последствий стихийных бедствий до здравоохранения и инициатив в области демократии в 204 странах и регионах.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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