Трамп вернул смертную казнь, переименовал Мексиканский залив и отказался от либеральной гендерной политики

После вступления в должность президент США Дональд Трамп подписал десятки указов. В их числе – о переименовании Мексиканского залива, о возобновлении на федеральном уровне смертной казни, а также об отказе от так называемой гендерной идеологии.

Так, согласно решению Трампа, Мексиканский залив станет Американским. Предполагается, что официальные формальности будут урегулированы в течение 30 дней, после чего будут обновлены данные в информационной системе. В документе отмечается, что новое название присваивается в знак признания этого процветающего экономического источника и его критической важности для экономики США.

Указ о возобновлении смертной казни направлен против саботажа этого вида наказания за особо тяжкие преступления, в том числе за убийство сотрудника правоохранительных органов, а также за тяжкие преступления, совершенные нелегальными мигрантами. В этой связи Трамп предписал генпрокурору принять необходимые меры, чтобы все штаты были обеспечены достаточным количеством медикамента для проведения смертельных инъекций.

Вместе с тем президент США официально признал неизменность двух полов – мужского и женского – и отказался от так называемой гендерной идеологии. «Политика Соединенных Штатов заключается в признании двух полов – мужского и женского. Пол человека неизменен и основан на фундаментальной и неоспоримой реальности», – подчеркивается в документе, в котором обращается также внимание, что слова «женщина» и «девочка» относятся к совершеннолетним и несовершеннолетним лицам женского пола, а «мужчина» и «мальчик» – соответственно, мужского.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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