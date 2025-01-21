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Вторник, 21 января 2025, 20:14 мск

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Кишинев нашел новый повод не пустить газ в Приднестровье

Министерство энергетики Молдавии нашло новый повод срыва поставок газа в Приднестровье. Ведомство заявило, что в ситуации виноват якобы «Газпром», который не забронировал мощности для транспортировки «голубого топлива».

«Газпром не сделал бронирование мощности на февраль на Трансбалканском газопроводе для транспортировки газа в Приднестровье», – говорится в сообщении молдавского минэнерго.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский заявлял, что Тирасполь нашел поставщика газа, который готов поставить голубое топливо в республику с гарантированной оплатой. По его словам, в этой ситуации молдавские власти должны выполнить свое обещание и пропустить газ в ПМР.

Между тем, судя по последним событиям, Кишинев не намерен содействовать разрешению энергетического кризиса в Приднестровье, где остановлены практически все промышленные предприятия, а жилых домах отсутствует отопление.

Накануне на оперативном штабе ПМР сообщалось, что запасов газа в ПМР осталось на 11 дней при условии сохранения текущего потребления.

Кишинев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Кишинев, Москва, Приднестровье, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Нефть и газ,