Кишинев нашел новый повод не пустить газ в Приднестровье

Министерство энергетики Молдавии нашло новый повод срыва поставок газа в Приднестровье. Ведомство заявило, что в ситуации виноват якобы «Газпром», который не забронировал мощности для транспортировки «голубого топлива».

«Газпром не сделал бронирование мощности на февраль на Трансбалканском газопроводе для транспортировки газа в Приднестровье», – говорится в сообщении молдавского минэнерго.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский заявлял, что Тирасполь нашел поставщика газа, который готов поставить голубое топливо в республику с гарантированной оплатой. По его словам, в этой ситуации молдавские власти должны выполнить свое обещание и пропустить газ в ПМР.

Между тем, судя по последним событиям, Кишинев не намерен содействовать разрешению энергетического кризиса в Приднестровье, где остановлены практически все промышленные предприятия, а жилых домах отсутствует отопление.

Накануне на оперативном штабе ПМР сообщалось, что запасов газа в ПМР осталось на 11 дней при условии сохранения текущего потребления.

Кишинев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube