Путин переназначил Игоря Краснова генпрокурором России

Президент России продлил полномочия генеральному прокурору России Игорю Краснову еще на пять лет. Соответствующий указ в среду, 22 января, подписал президент РФ Владимир Путин.

«В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктами 1 и статьи 12 федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора Российской Федерации», – сказано в документе.

Краснов возглавляет Генпрокуратуру с 22 января 2020 года. До этого он занимал должность зампредседателя Следственного комитета России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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