Глава СВР: Обстановка в мире в 2025 году не станет спокойной

Международная обстановка в 2025 году не будет спокойной. Такой прогноз дал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью РИА «Новости».

«Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным», – сказал Нарышкин. По его словам, во многом ситуация будет зависеть от здравого смысла и выдержки у региональных и глобальных игроков.

Директор СВР также обратил внимание на продолжающийся переход от однополярного миропорядка к «новому, справедливому миропорядку». «И этот процесс, конечно, имеет свои риски, и очень непростой», – отметил Нарышкин.

По его словам, будущий многополярный мир должен включать в себя как США, так и Европу, но при условии, что у них будут равные права с другими. При этом Нарышкин отметил, что бывший мировой гегемон в лице США постепенно деградирует и теряет контроль над ситуацией. «Одновременно в мире появляются новые мощные, авторитетные игроки, которые имеют уже большой потенциал – потенциал развития, потенциал и способности обеспечивать безопасность и стабильность в мире», – указал он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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