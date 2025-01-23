Интервенция сил НАТО на Украину грозит переходом конфликта в стадию неконтролируемой эскалации и «категорически неприемлема» для России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обратили внимание на циркулирующие сообщения о планах западников по развертыванию своих войск [на Украине] для так называемого обеспечения, как они это формулируют, любого мирного соглашения», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Представитель МИД РФ напомнила о публикациях в британских СМИ о том, что премьер-министр Великобритании и президент Франции в начале января провели закрытые переговоры о направлении военнослужащих двух стран на Украину «в рамках потенциальной миротворческой миссии». На прошлой неделе министр обороны ФРГ допустил отправку немецких солдат на Украину «для обеспечения безопасности» некоей демилитаризованной зоны при условии прекращения огня», отметила Захарова.

Тем временем издание Politico сообщило, что Париж и Лондон уже начали предварительно планировать отправку военных на Украину – для обеспечения безопасности на случай прекращения огня.

В свою очередь, как пишет Financial Times, украинские чиновники полагают, что союзники Киева могли бы направить от 40 тыс. до 50 тыс. военнослужащих для содействия в обеспечении безопасности на 1000-километровой линии фронта в рамках возможного урегулирования конфликта.

Глава киевского режима Владимир Зеленский меж тем потребовал отправить миротворческие силы США на Украину. В интервью Bloomberg он заявил, что любые миротворческие силы, развернутые в Украине, должны включать войска США, о чем он уже обратился к Дональду Трампу. По его словам, у европейских союзников Киева недостаточно солдат, чтобы «реально сдерживать» российские силы.

Зеленский возмутился идеей о том, что Украине будет достаточно военной поддержки от европейских союзников. «Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов», – сказал он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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