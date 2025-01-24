В Конгрессе предложили дать возможность Трампу избраться на третий срок

В Конгрессе США предложили пересмотреть закон и разрешить президентам баллотироваться на третий срок. С инициативой выступил член палаты представителей Энди Оглс.

Республиканец внес в Конгресс резолюцию с предложением изменить 22-ю поправку к Конституции США об ограничении президентских сроков. В настоящее время стать американским президентом можно лишь дважды.

Оглс предложил разрешить тем главам государства, кто пришел на второй срок с перерывом после первого, баллотироваться и на третий. Это позволило бы новому президенту Дональду Трампу побороться за пост главы Белого дома в 2028 году.

Стоит отметить, что Трамп – второй в истории США лидер, ставший президентом снова с перерывом в четыре года. Первым был демократ Гровер Кливленд: не сумев переизбираться на второй срок в 1888 году, он повторно баллотировался в 1892-м и одержал победу. Единственный, кто был на этом посту более восьми лет, – Франклин Делано Рузвельт.

«Крайне важно, чтобы мы предоставили президенту Трампу все ресурсы, необходимые для исправления катастрофического курса, выбранного администрацией [его предшественника Джо] Байдена», – говорится в заявлении Оглса.

Демократы уже выступили против этой инициативы. Так член палаты представителей Стивен Коэн отметил, что «двух сроков достаточно, чтобы любая страна погрузилась в хаос».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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