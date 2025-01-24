Орбан поставил перед Киевом три условия для продления санкций ЕС против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине необходимо выполнить три условия для того, чтобы Будапешт согласился на продление санкций ЕС против России.

В их числе – восстановить транзит российского газа, прекратить атаки на трубопровод «Турецкий поток» и не вводить запрет на поставки российской нефти в Европу через свою территорию, уточнил политик в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан предупредил, что без выполнения этих условий «санкции, решение по которым должно быть принято через неделю, продлены не будут», передает ТАСС.

Ранее венгерский премьер заявил о готовности принять меры в отношении Киева после прекращения украинского транзита газа из России в Европу.

Агентство Bloomberg сообщало, что срок действия санкций ЕС против России, которые продлеваются каждые шесть месяцев, может истечь 31 января из-за позиции венгерского премьера Виктора Орбана. Для продления рестрикций необходимо единогласное решение всех 27 стран – членов ЕС.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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