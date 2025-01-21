Премьер-министр Венгрии пригрозил Киеву последствиями

Будапешт вместе со Словакией готов принять меры в отношении Киева после прекращения украинского транзита газа из России в Европу. Об этом заявил сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо после встречи в Братиславе.

Орбан назвал неприемлемым прекращение Киевом транзита российского газа, и Венгрия, по его словам, вслед за Словакией также готова «принять решение» против Киева. В этом случае Украина сама «сильно пострадает», предупредил венгерский премьер-министр.

«Поэтому я по-прежнему буду поддерживать усилия премьер-министра Роберта Фицо по поиску переговорного решения проблемы транзита газа, которая является чрезвычайно сложной», – сказал Орбан (цитата по ТАСС).

Братислава, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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