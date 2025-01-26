«Россию ему не обмануть!» Медведев оценил первую неделю президентства Трампа

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вступивший в должность президент США Дональд Трамп попытался запутать весь мир в первую неделю пребывания на посту главы государства. Однако, уверен он, Россию ему не обмануть.

«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!» – написал Медведев в своем телеграм-канале.

К посту он прикрепил фото с саммита АСЕАН, который проходил в 2017 году. На снимке запечатлены главы делегаций во время фотографирования, в том числе Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, и Трамп, у которого был первый президентский срок. На фото написано: «И снова здравствуйте!».

Telegram: Медведев подвел итоги первой недели президентства Трампа

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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