Бывший кандидат в канцлеры ФРГ назвал позором ситуацию вокруг празднования годовщины освобождения Освенцима без России

Бывший кандидат в президенты ФРГ Макс Отте прокомментировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) отказ Варшавы от приглашения России на торжества в честь 80-летия освобождения нацистского концлагеря в польском Освенциме.
Он напомнил, что освободила Освенцим Красная Армия. А Россия вынесла на себе основную тяжесть Второй Мировой войны, сообщает «Российская газета».
«И при этом Россия не приглашена на 80-ю годовщину освобождения Освенцима. Это позор», – написал политик.
Напомним, мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау состоятся в Освенциме 27 января. Участие в них примут несколько десятков государственных делегаций. Российские дипломаты поедут в Освенцим уже четвертый год подряд.
Как сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев, присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц и всю Европу, «нам ни к чему».
Берлин, Елена Васильева
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