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Понедельник, 27 января 2025, 09:14 мск

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На Западе усилили попытки принизить роль СССР в разгроме нацизма – глава СВР

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин. Фото из архива пресс-службы Кремля

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что иностранные некоммерческие организации усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить решающий вклад СССР в разгром нацизма.

«Мы видим существенную активизацию, особенно в таких странах, как Польша, Германия, Соединенные Штаты Америки, деятельности некоммерческих организаций, которые работают в так называемой сфере защиты исторической правды – хотя ровно наоборот: они предпринимают попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны», – сказал глава СВР в интервью РИА «Новости».

По словам Нарышкина, НКО, с одной стороны, пытаются «обелить преступления нацистов», а, с другой стороны, пытаются «принизить по-настоящему решающую роль Красной Армии, народов Советского Союза в разгроме фашистской Германии, в освобождении и нашей страны, и всей Европы от нацизма».

Глава СВР также сообщил о попытках Запада сорвать участие глав государств в праздновании 80-летия Победы в Москве. «Вот это направление деятельности, вот эти попытки являются одним из приоритетов внешнеполитических ведомств и специальных служб западных стран», – сказал Нарышкин.

Он отметил, что на Западе понимают, что их успех в таких акциях будет иметь существенное значение в планах и в мечтах о полной изоляции России, но «им этого не добиться».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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