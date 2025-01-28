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Вторник, 28 января 2025, 18:02 мск

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Вблизи белорусской границы находится около 15 тысяч военных ВСУ

Фото: пресс-служба МВД Белорусии

В приграничных районах Украины вблизи границы Белоруссии находится около 15 тысяч военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

По его словам, это вооруженные силы, нацгвардия, полиция и территориальная оборона.

«Что касается охраны государственной границы, в последнее время мы фиксируем, что пограничные наряды Украины в большей степени ведут себя спокойно, профессионально», – уточнил Бычковский, слова которого приводит «БелТА».

Представитель погранкомитета напомнил, что по решению руководства Украины с 28 февраля 2022 года все международные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска на государственной границе Украины с Белоруссией были закрыты. В настоящий момент международное сообщение не осуществляется.

Минск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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