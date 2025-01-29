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Среда, 29 января 2025, 21:20 мск

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Пентагон считает «чрезмерными» притязания России в Арктике

Пентагон, фото: pixabay.com

Россия выдвигает «чрезмерные притязания» на ресурсы в Арктике. Об этом заявил помощник заместителя начальника штаба ВМС США по операциям, планированию и стратегии контр-адмирала Бен Николсон. По его словам, Вашингтон с союзниками сформируют «прочное коллективное сдерживание».

«Россия расширяет свое военное и экономическое присутствие в регионе и выдвигает чрезмерные притязания на ресурсы на морском дне», – считает американский военачальник (цитата по ТАСС).

Николсон также обратил внимание, что Китай, который не является арктической державой, также стремится «нормализовать свое присутствие в регионе и увеличить свое влияние в нем».

«США с союзниками в Арктике формируют прочное коллективное сдерживание» потенциального противника в регионе, подчеркнул Николсон.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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