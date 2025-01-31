Мишустин призвал Киргизию прекратить давление на российский бизнес

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе переговоров с киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым потребовал прекратить необоснованное давление со стороны госорганов Киргизии на российские компании. Он заявил о наличии у российской стороны ряда вопросов, которые вызывают серьезную озабоченность.

«Это необоснованные претензии и неправовые заявления представителей госорганов Киргизии высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику Киргизии, создают новые рабочие места, входят в число крупнейших налогоплательщиков», – сказал Мишустин на встрече с Касымалиевым в рамках своего рабочего визита в Казахстан (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер-министр РФ также сообщил, что «факты противоправных, иногда вымогательских действий» были подробно изложены в дипломатической ноте МИД России.

Мишустин призвал власти Киргизии обеспечить защиту прав и законных интересов российских инвесторов. «Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов», – заявил глава кабмина.

Новый премьер Киргизии Адылбек Касымалиев выразил готовность к урегулированию сложившейся ситуации. Он напомнил, что уже беседовал с Мишустиным по вопросу защиты прав российских компаний. Политик пообещал, что после возвращения в Бишкек постарается «еще раз об этом у себя поговорить» и отдельно проинформирует российского премьера.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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