Нетаньяху поблагодарил Трампа за санкции в отношении МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня поблагодарил президента США Дональда Трампа за его «мужественное» решение ввести санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС) и его сотрудников.

«Благодарю вас, президент Трамп, за ваш смелый указ о Международном уголовном суде. Он защитит Америку и Израиль от коррумпированного, антиамериканского, антисемитского суда, у которого нет юрисдикции или оснований возбуждать против нас судебные иски», – говорится в сообщении.

«Международный уголовный суд развернул беспощадную кампанию против Израиля в качестве доказательства для действий против Америки. Указ президента Трампа защищает суверенитет обеих стран и их храбрых солдат. Спасибо, президент Трамп», – добавил Нетаньяху.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта за военные преступления в Газе.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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