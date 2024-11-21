МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта

Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта за военные преступления в Газе.

МУС полностью удовлетворил ходатайство прокурора и санкционировал арест Нетаньяху и Галланта. Судьи назвали несостоятельными доводы о несоответствии юрисдикции. «Признание Израилем юрисдикции суда не требуется, поскольку суд может осуществлять свою юрисдикцию на основе территориальной юрисдикции Палестины», – цитирует решение «Аль-Джазира».

Прокурор потребовал ареста Нетаньяху и израильского министра обороны Йоава Галанта в мае 2024 года, но вынесение решения несколько раз откладывали. Правительство ФРГ официально согласилось исполнить ордер, если позволит юрисдикция. США же пригрозили МУС санкциями и назвали Израиль «демократией, которая усердно работает над соблюдением международного права».

Минздрав Палестины сообщил, что за последние сутки в секторе Газа убит 71 человек и 176 получили ранения. Общее число погибших в результате израильских ударов достигло 44 056 человек, пострадали 104 268 человек.

Иерусалим, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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