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Пятница, 24 мая 2024, 16:28 мск

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В США предложили ввести санкции в отношении должностных лиц МУС

Сенаторы США предложили ввести санкции в отношении должностных лиц Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает телеканал Fox News.

Группа сенаторов представила президенту резолюцию, которая подразумевает введение финансовых санкций и запрета на получение виз для должностных лиц МУС за злоупотребление властью, которое угрожает интересам США и ослабляет их союзников.

В документе заявляется, что американский сенат поддерживает Израиль и полностью отвергает действия МУС против высокопоставленных израильских чиновников. «ХАМАС – жестокая террористическая организация, в то время как Израиль – демократия и союзник США, который усердно работает над соблюдением международного права. Эти действия прокурора МУС создают эквивалентность, лишенную реальности. Я горжусь тем, что возглавляю своих коллег по резолюции, которая говорит миру, что мы поддерживаем Израиль», – прокомментировал один из авторов документа республиканец Марк Раундс.

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд добивается ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского министра обороны Йоава Галанта.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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