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Прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху

Нетаньяху Архив. Скриншот видео правительства Израиля

Международный уголовный суд (МУС) добивается ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского министра обороны Йоава Галанта.

«Сегодня я подаю заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина», – говорится в сообщении главного прокурора МУС Карима Хана.

Отмечается, что Нетаньяху и Галант «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины (в секторе Газа) как минимум с 8 октября 2023 года».

Помимо этого, прокурор потребовал ордеры на арест трех лидеров движения ХАМАС – Яхью Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа и Исмаила Хании.

Гаага, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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