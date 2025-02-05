Азербайджан выделил Киеву миллион долларов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о выделении Украине гуманитарной помощи в размере миллион долларов. Средства планируется выделить из резервного фонда главы государства.
«Азербайджанская Республика, основываясь на принципах гуманизма, оказывает гуманитарную помощь многим странам мира на двусторонней и многосторонней основе», – говорится в документе, который цитирует РИА «Новости».
Как уточняется, что правительство Азербайджана несколько раз направляло гуманитарную помощь Украине.
Баку, Светлана Антонова
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