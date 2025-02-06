Для судов США отменили плату за проход по Панамскому каналу

Госдепартамент США заявил, что власти Панамы приняли решение отменить сборы за проход по Панамскому каналу для судов, принадлежащих правительству США.

В ведомстве отметили, что это решение позволит сэкономить «миллионы долларов в год».

Напомним, в декабре прошлого года новый американский лидер Дональд Трамп заявлял, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. По его словам, Панамский канал критически важен для американской торговли и для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино счел его заявление проявлением грубого исторического невежества.

В своей инаугурационной речи 20 января Трамп отмечал, что Панамским каналом управляет Китай, и поэтому США намерены забрать обратно эту водную магистраль. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино вновь отверг притязания Штатов на канал.

3 февраля госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Панаму провел встречу с панамским президентом. После переговоров с Рубио Хосе Рауль Мулино заявил, что его страна не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по продвигаемой Пекином инициативе «Один пояс – один путь».

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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