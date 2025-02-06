Москва ждет от Вашингтона первого шага к нормализации отношений с Россией

США должны сделать первый шаг для нормализации отношений с Россией. Москва открыта к диалогу и готова договариваться в режиме «жесткого торга» с учетом реалий на земле и национальных интересов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, Москва расстроила планы прежней американской администрации во главе с Джо Байденом нанести ей «стратегическое поражение в гибридной войне до «последнего украинца».

«На фоне провала этого курса и смены администрации первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США», – заявил Рябков, чьи слова приводятся на сайте МИД РФ.

Он оставил решение за президентом США Дональдом Трампом и его командой.

Рябков при этом назвал призывы «скорее бросаться в объятия новой администрации» Соединенных Штатов контрпродуктивными. По его словам, они исходят из ложного посыла о необходимости договориться с новой командой в Белом доме «любой ценой».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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