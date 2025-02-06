Спецпосланник президента США Кит Келлог счел шансы Украины получить ядерное оружие «мизерными или нулевыми». Он заявил, что этого не произойдет.

«Шансы на то, что они (Украина – прим. ред.) вновь получат ядерное оружие между мизерными и нулевыми», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News. «Мы все знаем, что этого не произойдет», – добавил он.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану попросил у стран Запада ядерное оружие и ракетные системы, если НАТО не собирается принимать Украину в свои ряды.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не допустит получения Украиной ядерного оружия. В противном случае, по его словам, Россия будет вынуждена использовать все имеющиеся у нее средства поражения.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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