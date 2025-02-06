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Четверг, 6 февраля 2025, 16:21 мск

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«Этого не произойдет»: спецпосланник Трампа оценил шансы Киева получить ядерное оружие

Спецпосланник президента США Кит Келлог счел шансы Украины получить ядерное оружие «мизерными или нулевыми». Он заявил, что этого не произойдет.

«Шансы на то, что они (Украина – прим. ред.) вновь получат ядерное оружие между мизерными и нулевыми», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News. «Мы все знаем, что этого не произойдет», – добавил он.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану попросил у стран Запада ядерное оружие и ракетные системы, если НАТО не собирается принимать Украину в свои ряды.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не допустит получения Украиной ядерного оружия. В противном случае, по его словам, Россия будет вынуждена использовать все имеющиеся у нее средства поражения.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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