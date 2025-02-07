Путин назвал текущий уровень инфляции «вызовом» и велел добиться ее снижения

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу добиться снижения инфляции в 2025 году. Глава государства на встрече с премьером Михаилом Мишустиным назвал текущий уровень инфляции в стране «вызовом» для России.

«Задача на текущий год – выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции. Вы сейчас тоже об этом упомянули. У нас по году 9,5 процента, а, по-моему, на 3 февраля было уже 9,9 процента год к году», – сказал Путин.

Президент отметил, что «это вызов для нас». «Мы должны предпринять все необходимое для того, чтобы рост экономики был сбалансированным», – подчеркнул он и отметил важность сохранения траектории роста экономики.

Мишустин согласился с президентом, отметив, что инфляция за 2024 год составила 9,52% и «немножко подрастает». Но в то же время, указал он, принятые совокупные меры в денежно-кредитной политике уже привели к замедлению кредитования экономики, что «создает необходимые предпосылки для снижения цен». Однако это «неизбежно может приводить к торможению экономики», – заметил глава правительства.

Он назвал первоочередной задачей кабмина «совместно с Банком России перейти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике». По словам Мишустина, очень важно остановить инфляцию и «четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический на основе именно устойчивой макроэкономической ситуации». При этом он предупредил, что такого значительного роста ВВП, как в 2024 году – 4,1%, может не быть.

Вместе с тем, глава кабмина отметил, что российская экономика успешно справилась с беспрецедентным санкционным давлением – в отличие от многих стран, которые сами вводили санкции против РФ. По его словам, «в ряде случаев ситуация там близка к стагнации», тогда как экономика России продолжает расти.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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