СМИ сообщают, что Трамп говорил с Путиным по телефону

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает американский таблоид New York Post.

«Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны на Украине», – говорится в публикации.

При этом Трамп отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом России.

«Я лучше промолчу», – приводит его слова издание, которое цитирует РИА «Новости».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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