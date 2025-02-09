СМИ сообщают, что Трамп говорил с Путиным по телефону

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает американский таблоид New York Post.
«Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны на Украине», – говорится в публикации.
При этом Трамп отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом России.
«Я лучше промолчу», – приводит его слова издание, которое цитирует РИА «Новости».
Вашингтон, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»