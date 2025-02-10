Си Цзиньпин примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

Глава правительства Китая Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года в Москве. Об этом рассказал посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

«Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», – отметил дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Си Цзиньпин также пригласил президента России Владимира Путина в Китай на торжества, которые пройдут в сентябре.

В январе российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по видеосвязи развитие отношений РФ и Китая. Президент РФ также рассказал своему китайскому коллеге о подготовке празднования 80-летия Великой Победы, напоминиает «Российская газета».

«Память о ней священна для народов наших стран, которые вели кровопролитную борьбу против агрессоров и ценой неисчислимых жертв одолели врага. Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову», – сказал он.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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