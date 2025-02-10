Военный конфликт на Украине завершится до предстоящих осенью 2025 года парламентских выборов в Чехии. Об этом заявил бывший премьер-премьер Чехии и лидер крупнейшего в республике политического движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш.

«По моему мнению, война завершится задолго до [предстоящих парламентских выборов в Чехии]. Чем раньше эта война закончится, тем лучше. Нужно, чтобы она закончилась, чтобы люди перестали умирать», – сказал политик в интервью порталу Deník, которое цитирует ТАСС.

По мнению Бабиша, президент США Дональд Трамп способен решить украинскую проблему.

«Если ANO победит на грядущих выборах, то начнет править в декабре, а в то время война уже давным-давно закончится», – заявил бывший премьер-министр Чехии.

Прага, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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