российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 февраля 2025, 00:24 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В Чехии прогнозируют скорое завершение конфликта на Украине

Военный конфликт на Украине завершится до предстоящих осенью 2025 года парламентских выборов в Чехии. Об этом заявил бывший премьер-премьер Чехии и лидер крупнейшего в республике политического движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш.

«По моему мнению, война завершится задолго до [предстоящих парламентских выборов в Чехии]. Чем раньше эта война закончится, тем лучше. Нужно, чтобы она закончилась, чтобы люди перестали умирать», – сказал политик в интервью порталу Deník, которое цитирует ТАСС.

По мнению Бабиша, президент США Дональд Трамп способен решить украинскую проблему.

«Если ANO победит на грядущих выборах, то начнет править в декабре, а в то время война уже давным-давно закончится», – заявил бывший премьер-министр Чехии.

Прага, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Средства ПВО обезвредили ещё три украинских беспилотника над Крымом / ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области: ранен мирный житель / Зеленский анонсировал визит в Киев «серьезных людей» / Над Крымом сбит украинский беспилотник / В Верховной Раде предложили объявить Украину ещё одним штатом США / Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским / МИД России отреагировал на идею ЕС создать «спецтрибунал по агрессии против Украины» / «Это огромная сумма»: в Германии подсчитали, сколько средств направлено на поддержку Киева

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, США, Украина,