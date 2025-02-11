Фон дер Ляйен пригрозила США жесткими мерами в ответ на пошлины Трампа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление из-за введения США 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия и пообещала жесткие ответные меры.

«Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на поставки стали и алюминия из Европы. Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа. Они вызовут жесткие и соразмерные ответные меры», – сказано в заявлении главы Еврокомиссии.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в США стали и алюминия. Данное решение не предусматривает каких-либо исключений, заявил американский лидер.

Как сообщал «Новый День», после инаугурации Трампа 20 января 2025 года таможенные пошлины стали основой его экономической и дипломатической политики, рассматриваясь как средство сокращения торгового дефицита США и рычаг для переговоров со странами, против которых они направлены.

Например, товары из Китая подорожали из-за дополнительных таможенных пошлин в размере 10% . На это Пекин решил ответить введением целевых надбавок на некоторые американские товары с 10 февраля.

Первоначально экспорт из Мексики и Канады в США также должен был облагаться пошлинами (в размере 25%) со вторника. Однако Трамп в последнюю минуту предоставил им отсрочку на один месяц, получив обязательства по укреплению безопасности границ.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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