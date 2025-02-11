В Кремле отреагировали на слова Трампа о том, что Украина может стать частью России

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Украина может «стать Россией».

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, любое явление происходит с вероятностью в 50% – «или да, или нет». «То, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, это факт. Это факт, который случился на земле», – заявил Песков, подразумевая четыре новых региона, воссоединившихся с Россией.

По его словам, жители Украины, «несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию». «Это во многом корреспондируется со словами президента Трампа», – подчеркнул Песков.

Ранее президент США заявил, что хочет вернуть «сотни миллиардов долларов», которые Вашингтон потратил на помощь Киеву, так как однажды Украина может «стать Россией». Трамп уточнил, что в обмен на вложенные в Украину деньги он намерен получить от Киева редкоземельные металлы на сумму около $500 млрд. Киев, как отметил американские лидер, «по сути, уже согласился» на эту сделку.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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